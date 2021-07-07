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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Туфли на шнуровке: курсантки таки выйдут на парад на каблуках

скандал з підборами в Міноборони

После скандала Министерство обороны решило, что женщины на параде ко Дню Независимости таки будут идти в туфлях. Однако на этот раз они будут более удобными — со шнурками и каблуками поменьше.

Об этом на заседании правительства заявил министр обороны Андрей Таран. Он признал, что предыдущая обувь была неудобной. По его словам, для 150 курсанток, которые примут участие в торжествах, разработали новый проект туфель. Их надеются изготовить в ближайшее время.

— Если будет положительный опыт использования этой экспериментальной обуви — мы возьмем ее за основу и будем предоставлять другим женщинам-военнослужащим.

Выпустить женщин только в полевой форме одежды неуместно, потому что это не боевая часть, а военное учебное заведение.

Глава министерства рассказал, что перед принятием решения провел встречу с женщинами, которые будут участвовать в параде.

Скандал с каблуками в Минобороны

Недавно Министерство обороны опубликовало фотографию с репетиции парада ко Дню независимости, где курсантки Военного института КНУ им. Тараса Шевченко шагали в туфлях на каблуках.

Народные депутаты и общество возмутились решением выпустить девушек на каблуках. Ведомство обвинили в неуважении к женщинам на неровности. Подробнее о скандале с каблуками в Минобороны читайте на Фактах ICTV.

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