Після скандалу Міністерство оборони вирішило, що жінки на параді до Дня Незалежності таки йтимуть в туфлях. Однак цього разу вони будуть більш зручними – з шнурками та меншими підборами.

Про це на засіданні уряду заявив міністр оборони Андрій Таран. Він визнав, що попереднє взуття було незручним. За його словами, для 150 курсанток, які візьмуть участь в урочистостях, розробили новий проект туфель. Їх сподіваються виготовити найближчим часом.

– Якщо буде позитивний досвід використання цього експериментального взуття – ми візьмемо його за основу і будемо надавати іншим жінкам-військовослужбовцям. Випустити жінок лише у польовій формі одягу недоречно, тому що це не бойова частина, а військовий навчальний заклад.

Очільник міністерства розповів, що перед ухваленням рішення провів зустріч з жінками, які братимуть участь у параді.

Скандал з підборами в Міноборони

Нещодавно Міністерство оборони опублікувало фотографію з репетиції параду до Дня незалежності, де курсантки Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка крокували в туфлях на підборах.

Народні депутати та суспільство обурилися рішенням випустити дівчат на підборах. Відомство звинуватили в неповазі до жінок на нерівності. Детальніше про скандал з підборами в Міноборони читайте на Фактах ICTV.