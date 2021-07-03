На каблуках и в форме: что известно о скандале с обувью женщин-военных

В Министерстве обороны разгорелся скандал, связанный с женскими каблуками в Вооруженных силах Украины. Ведомство опубликовало фотографию с репетиции парада на День Независимости, где курсантки шагают в военной коробке на каблуках.

Снимок вызвал шквал критики — Минобороны обвинили в сексизме, неравенстве в ВСУ и неуважении к женщинам-военнослужащим. Мол, почему они должны ходить на каблуках на параде.

Факты ICTV разобрались, действительно ли каблуки противоречат правилам ВСУ, как на это отреагировали в обществе и что говорят эксперты.

Противоречит ли обувь на каблуках стандартам ВСУ

Туфли на каблуках для женщин являются элементом парадно-выходной одежды, к которой также входит головной убор, юбка и рубашка — как с длинным, так и с коротким рукавом.

Такой вариант парадной формы официально утвержден приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20 ноября 2017 года.

Как было раньше

В прошлые годы женщины-военнослужащие принимали участие в параде в полевой (камуфляжной) форме и берцах. Также они несли оружие — в этом году такого не предусмотрено.

В 2021 году женщины впервые примут участие в парадной форме, а также овладеют новым строевым шагом.

— На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви, — прокомментировал преподаватель Военного института КНУ им. Шевченко, майор Евгений Балабушка.

Реакция Минобороны

После критики министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что обувь на параде ко Дню Независимости заменят. Она будет в разы ниже, чем на фото, и похожей на осенние ботинки.

Пресс-служба ведомства пояснила, что в ВСУ есть разные варианты формы, а в этом году военнослужащие-женщины будут идти в парадной одежде. Кроме того, министерство опровергло факт, что каблуки не носят женщины в других странах и обнародовали соответствующий коллаж с фото. Однако, когда именно они были сделаны и в каких странах, не указали.

— В Вооруженных Силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма — на полигоне и в окопах, повседневная — в повседневной деятельности, а парадная — ну уже сами догадались. В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные.

Кроме того, министерство опровергло слухи о заоблачной стоимости закупленных туфель. Департамент закупок приобрел 5 тыс. Пар обуви стоимостью 649,80 грн с НДС.

Мнение эксперта

Скандал вокруг женских каблуков на параде прокомментировал член экспертного совещательной группы по вопросам военной символики ГУ РСМЗО Вооруженных сил Украины Алексей Руденко. Он участвовал в разработке военной формы армии, Национальной полиции и других структур.

— Желание видеть женщин красивыми и на каблуках, в частности со стороны военных — это прекрасно. Но они (Минобороны, — ред.) Должны понимать, что женщины такие же военнослужащие ВСУ, как и мужчины. Когда они делают такую ​​гендерную историю, выделяя их и заставляя одевать обувь на каблуках, это уже похоже на сексизм или эротическую помешательство.

Руденко подчеркнул, что в нашей стране женщины воюют наравне с мужчинами, и когда мы говорим об их равенство, а затем случается такая история, это неправильно.

— Когда говорят, что вдохновлялись вооруженными силами Китая, а они там ходят в парадной одежде … Там женщины в приталенных костюмах, узких юбках и белых сапожках. Если захотелось такой экзотики, то пожалуйста, только не для парада в честь 30-й годовщины Независимости Украины.

Эксперт отметил, что против самых туфель на каблуке ничего против не имеет, однако не в сочетании с полевым экипировка, ведь так происходит смешивание видов формы. Именно так были одеты девушки, изображенные на фото Минобороны.

Какова ситуация за рубежом

Женская парадная форма и обувь с каблуками часто встречаются и в других странах.

На фото военный парад в Китае в 2019 году:

Парад в Нидерландах в 2019 году:

Полицейский парад в Колумбии, 2019:



Реакция депутатов и общественности

Парламентарии и общество резко отреагировали на идею обуть женщин в каблуки на парад. В частности, народный депутат и вице-спикерка Верховной Рады Елена Кондратюк призвала провести служебное расследование, ответить, кто именно принял такое решение, а также извиниться перед женщинами-военнослужащими.

— Сегодня в ВСУ служат более 31 тыс. Женщин, из них более 4 тыс. являются офицерками, статус участников боевых действий получили более 13 тыс. Вы знаете, сколько женщин после этих изменений вдохновились пойти служить в Вооруженные силы Украины и как можно опорочить эту простую идею — вдохновение. Это провести парад к 30-летию нашей независимости, где женщины-военные должны шагать на каблуках, — заявила Кондратюк.

Нардеп от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко отметила, что каблуки на раскаленном асфальте — это унижение для женщин и проявление неравенства.

— Существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, там предусмотрены каблуки летом и зимой. Но это не вопрос парада и плацу, где мужчины пойдут в берцах! Это не равенство! Это унижение!

— Если серьезно, это один из худших проявлений сексизма, которые мне приходилось видеть, — отметила нардеп от фракции ЕС Мария Ионова.

Украинский журналист Евгений Лешан отметил, что эта ситуация очень напоминает парадные практики тоталитарных стран, таких как Китай.

Под сообщениями Минобороны в Facebok собралась ряд негативных комментариев. Вот что пишут пользователи:

— Непутевые, сексистские начальники издеваются над военных женщин. Унижение иметь такое руководство армии. — Вы бельем обеспечьте, вот как в окопах, то мужские трусы, а на парад, то каблуки ??? — А командующие вместе с главнокомандующим могут показать, как правильно маршировать на каблуках? Я уверен, что у них очень хорошо получится. Интересно увидеть .. — Сами надевайте каблуки и бегом шагать на парадах.

Что об этом говорят сами женщины

В этом году в параде будут брать участие курсантки военного института КНУ им. Тараса Шевченко.

Девушки делятся — шагать на каблуках, действительно, трудно.