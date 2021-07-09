Элитный Lamborghini в Киеве изъяли таможенники

Киевские таможенники изъяли у гражданина Израиля спорткар Lamborghini Aventador за €600 тыс. Он нарушил таможенные правила.

Этот автомобиль также называют эталоном качества среди суперспорткаров.

Во время проверки электронной таможенной базы данных правоохранители установили, что автомобиль ввезли в страну через украинско-польскую границу еще в феврале 2020 года. Режим временного ввоза авто действовал год.

— Автомобиль по окончании срока вывезен за пределы Украины не был, и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец к таможне не обращался. Таким образом элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, — сообщили в Гостаможслужбе.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ч. 6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины. Автомобиль временно изъяли, а материалы дела таможня направила в суд.

Таможенники в Киеве изъяли Lamborghini у иностранца, который “забыл” его оформить / 5 фотографий

На днях по этому делу суд вынес решение — гражданин Израиля получил 170 тыс. грн штрафа.

Напомним, ранее киевские таможенники задержали иностранца с партией бриллиантов на 1 млн грн. Драгоценные камни иностранец пытался вывезти с нарушением украинского законодательства.

Источник: Государственная таможенная служба

Фото: Государственная таможенная служба