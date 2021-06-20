Киевские таможенники задержали иностранца с партией бриллиантов на 1 млн грн

В столичном аэропорту Борисполь задержали гражданина Израиля, который пытался вывезти из Украины драгоценные камни.

Мужчина пытался вылететь из страны рейсом Тель-Авив-Киев.

Пограничники провели досмотр багажа и ручной клади пассажира и обнаружили у него партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн.

Драгоценные камни иностранец пытался вывезти с нарушением украинского законодательства.

— В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами GIA общим весом 2.21 карат, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Таможенники отмечают, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

— По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины, — добавили пограничники.

Статья 471 предусматривает наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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