Елітний Lamborghini в Києві вилучили митники

Київські митники вилучили у громадянина Ізраїлю спорткар Lamborghini Aventador за €600 тис. Він порушив митні правила.

Цей автомобіль також називають еталоном якості серед суперспорткарів.

Під час перевірки електронної митної бази даних правоохоронці встановили, що автомобіль ввезли в країну через українсько-польський кордон ще в лютому 2020 року. Режим тимчасового ввезення авто діяв рік.

– Автомобіль після закінчення терміну вивезений за межі України не був, і з заявою про продовження терміну тимчасового ввезення спорткара його власник до митниці не звертався. Таким чином елітний автомобіль Lamborghini Aventador став предметом порушення митних правил, – повідомили в Держмитслужбі.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ч. 6 ст. 481 Митного кодексу України. Автомобіль тимчасово вилучили, а матеріали справи митниця направила до суду.

Митники в Києві вилучили Lamborghini у іноземця, який “забув” його оформити / 5 фотографий

Днями у цій справі суд виніс рішення – громадянин Ізраїлю отримав 170 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, раніше київські митники затримали іноземця з партією діамантів на 1 млн грн. Коштовне каміння іноземець намагався вивезти з порушенням українського законодавства.

Джерело: Державна митна служба

Фото: Державна митна служба