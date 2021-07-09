Во время активной фазы учений Sea Breeze-2021 многонациональные силы береговой компоненты провели операцию по стабилизации в кризисном регионе.

Согласно легенде, незаконные вооруженные формирования захватили органы власти, обустроили лагеря и блокпосты для контроля транспортных путей, аэродромов и объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики.

Поэтому штаб учений решил провести операцию по восстановлению государственного строя на захваченных боевиками территориях.

Для этого силы береговой компоненты распределили на четыре тактические группы и группу огневого поражения.

Отработали ликвидацию квазиреспублики: как проходят учения Sea Breeze-2021 / 4 фотографии

Первая тактическая группа высадилась с борта десантного корабля Юрий Олефиренко у одного из портов в Одесской области.

Совместно со спецподразделениями СБУ украинские морпехи деблокировали порт, горсовет, критические объекты инфраструктуры и удерживали их до прибытия подразделений Нацгвардии.

Вторая группа — из украинских морских пехотинцев и пограничников, а также военнослужащих Вооруженных сил Грузии и Молдовы, осуществив десантирование с вертолетов безпарашутным способом, атаковала захваченный аэродром, который террористы планировали использовать как основной пункт для приема продовольствия, личного состава и техники, и удерживала его до подхода основных сил.

Третья тактическая группа отправилась на помощь союзным подразделениям, которых заблокировали боевики. После их деблокирования морпехи выдвинулись на усиление второй тактической группы.

Четвертая группа — из украинских и американских морпехов — высадилась на двух участках необорудованного побережья. Штормовые береты атаковали передовые силы противника, а во время рейда обнаружили лагерь подготовки террористов, который успешно заблокировали.

Учения проводились с учетом опыта боевых действий в ОРДЛО и использованием средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), что затрудняло выполнение поставленных задач.

Многонациональные учения Sea Breeze-2021 продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, а также в других регионах Украины.