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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Корабли выходят в Черное море: учения Sea Breeze-2021 переходят в активную фазу

Корабли выходят в Черное море: учения Sea Breeze-2021 переходят в активную фазу

Ежегодные военные учения Sea Breeze-2021 переходят в активную фазу. С 6 июля корабли Украины, США и других государств будут тренироваться в водах Черного моря.

5 июля военнослужащие в Одессе продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС Вооруженных сил на борту украинского судна размагничивания U811 Balta.

В то же время военные продемонстрировали вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

Руководитель учений с украинской стороны Алексей Доскато рассказал, что сейчас идет передпоходная подготовка кораблей и последние действия для выполнения заданий.

Многонациональные учения Sea Breeze-2021 продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, а также в других регионах Украины.

В этом году в военных учениях Sea Breeze-2021 принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов, а также до 5 тыс. личного состава и 50 единиц военной техники.

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Фото: ВМС ВСУ Украины

Источник: Радио Свобода

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