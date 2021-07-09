Під час активної фази навчань Sea Breeze-2021 багатонаціональні сили берегової компоненти провели операцію зі стабілізації у кризовому регіоні.

Згідно з легендою, незаконні збройні формування захопили органи влади, облаштували табори і блокпости для контролю транспортних шляхів, аеродромів і об’єктів інфраструктури з метою створення квазіреспубліки.

Тому штаб навчань вирішив провести операцію з відновлення державного устрою на захоплених бойовиками територіях.

Для цього сили берегової компоненти розподілили на чотири тактичні групи та групу вогневого ураження.

Відпрацювали ліквідацію квазіреспубліки: як проходять навчання Sea Breeze-2021 / 4 фотографии

Перша тактична група висадилася з борту десантного корабля Юрій Олефіренко біля одного з портів в Одеській області.

Спільно зі спецпідрозділами СБУ українські морпіхи деблокували порт, міськраду, критичні об’єкти інфраструктури та утримували їх до прибуття підрозділів Нацгвардії.

Друга група – з українських морських піхотинців та прикордонників, а також військовослужбовців Збройних сил Грузії та Молдови, здійснивши десантування з вертольотів безпарашутним способом, атакувала захоплений аеродром, який терористи планували використовувати як основний пункт для приймання продовольства, особового складу й техніки, та утримувала його до підходу основних сил.

Третя тактична група вирушила на допомогу союзним підрозділам, яких заблокували бойовики. Після їх деблокування морпіхи висунулися на підсилення другій тактичній групі.

Четверта група – з українських та американських морпіхів – висадилися двох ділянках необладнаного узбережжя. Штормові берети атакували передові сили противника, а під час рейду виявили табір підготовки терористів, який успішно заблокували.

Навчання проводилися з урахуванням досвіду бойових дій в ОРДЛО та використанням засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби), що ускладнювало виконання поставлених завдань.

Багатонаціональні навчання Sea Breeze-2021 триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, а також в інших регіонах України.