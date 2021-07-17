У Польщі потонув дворічний українець: батьків звинуватили у вбивстві

На заході Польщі в озері Шперек потонула дворічний дитина з України.
Хлопчик без нагляду залишив літній будинок у розважальному центрі Лідо та впав у водойму.
Дитину виявив сторонній чоловік, який викликав швидку допомогу. Медики намагалися реанімувати дитину, проте це не принесло результатів.
Батьків хлопчика, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, вдалося виявити вже під час рятувальної операції.
Проти них висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві. Тепер батькам загрожує до п’яти років позбавлення волі.