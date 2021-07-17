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Факти / Україна
Дмитро Кудрявцев |

У Польщі потонув дворічний українець: батьків звинуватили у вбивстві

Озеро Світязь

На заході Польщі в озері Шперек потонула дворічний дитина з України.

Хлопчик без нагляду залишив літній будинок у розважальному центрі Лідо та впав у водойму.

Дитину виявив сторонній чоловік, який викликав швидку допомогу. Медики намагалися реанімувати дитину, проте це не принесло результатів.

Батьків хлопчика, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, вдалося виявити вже під час рятувальної операції.

Проти них висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві. Тепер батькам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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