У Польщі потонув дворічний українець: батьків звинуватили у вбивстві

На заході Польщі в озері Шперек потонула дворічний дитина з України.

Хлопчик без нагляду залишив літній будинок у розважальному центрі Лідо та впав у водойму.

Дитину виявив сторонній чоловік, який викликав швидку допомогу. Медики намагалися реанімувати дитину, проте це не принесло результатів.

Батьків хлопчика, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, вдалося виявити вже під час рятувальної операції.

Проти них висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві. Тепер батькам загрожує до п’яти років позбавлення волі.