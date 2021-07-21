Украина планирует запустить собственный спутник в космос в декабре — Колесник

Согласно графику, украинский спутник должен полететь в космос уже в декабре этого года. Об этом сообщил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Он отметил, что все соответствующие контракты заключены, поэтому все работы идут по графику, никаких задержек нет. В Государственном космическом агентстве надеются, что не будет задержек и с пуском ракеты SpaceX, которая должна доставить украинский спутник на орбиту.

— Согласно графику, это будет декабрь этого года. Мы надеемся, что график от SpaceX будет такой, как и планировалось, — отметил Колесник.

О планах Украины вывести на орбиту Земли собственный спутник Сич 2-30 (2-1) до конца 2021 года еще в феврале сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, это будет способствовать решению ряда задач в сферах экономики, силовых структур, а также поможет сэкономить бюджетные средства. Ведь сейчас страна покупает услуги, предоставляемые подобными аппаратами, у других стран.

Источник: Громадське радио