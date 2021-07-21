Україна планує запустити власний супутник у космос у грудні – Колесник

Згідно з графіком, український супутник повинен полетіти у космос вже у грудні цього року. Про це повідомив начальник відділу наукових досліджень та інновацій Державного космічного агентства Андрій Колесник.

Він зазначив, що всі відповідні контракти укладені, тому всі роботи йдуть за графіками, жодних затримок немає. У Державному космічному агентстві сподіваються, що не буде затримок і з пуском ракети SpaceX, яка повинна доставити український супутник на орбіту.

– Відповідно до графіку, це буде грудень цього року. Ми сподіваємося, що графік від SpaceX буде такий, як і планувалося, – зазначив Колесник.

Про плани України вивести на орбіту Землі власний супутник Січ 2-30 (2-1) до кінця 2021 року ще у лютому повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти. Адже наразі країна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.

Джерело: Громадське радіо