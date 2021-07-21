Из-за сильных ливней на Прикарпатье поднялся уровень воды в реке Прут. Хотя местные власти убеждены, что говорить о подтоплении рано, но не исключают угрозу паводка.

Об этом сообщил мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Богдан Станиславский.

— Из-за обильных дождей уровень воды в Пруте вырос: на утро +50 см, общий подъем — плюс 1 метр. Да, слава Богу, по состоянию на сейчас о подтоплении или паводке говорить рано, но если дожди не остановятся, то не можем исключать и такой ситуации, — отметил он.

В управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации уже сообщили, что в регионе снова ожидаются ливни, грозы и град.

Местных жителей предупреждают, что в реках уровень воды может подняться на 0,5 — 1,5 м. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Между тем Укргидрометцентр также предупредил об ухудшении погоды в Украине 21 июля. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня украинцев ждут грозы, град, а также дожди в северных и центральных областях.