Через сильні зливи на Прикарпатті піднявсі рівень води у річці Прут. Хоча місцева влада переконана, що говорити про підтоплення рано, але не виключає загрозу паводка.

Про це повідомив міський голова міста Коломия Івано-Франківської області Богдан Станіславський.

– Через рясні дощі рівень води в Пруті зріс: на ранок +50 см, загальний підйом – плюс 1 метр. Так, дякувати Богу, станом на зараз про підтоплення чи паводок говорити рано, але якщо дощі не зупиняться, то не можемо виключати і такої ситуації, – зазначив він.

В управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації вже повідомили, що в регіоні знову очікуються зливи, грози і град.

Місцевих жителів попереджають, що в річках рівень води може піднятися на 0,5 – 1,5 м. В гірських районах є загроза сходження селевих потоків.

Тим часом Укргідрометцентр також попередив про погіршення погоди в Україні 21 липня. Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні на українців чекають грози, град, а також дощі у північних та центральних областях.