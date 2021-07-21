Укргидрометцентр предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий. Так, сегодня ожидаются грозы, град, а также дожди в северных и центральных областях.

Днем на территории государства ожидаются значительные порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), предупреждают синоптики.

Из-за значительных дождей в вереницах рек Карпат поднимется уровень воды. В частности, во Львовской области нижнее течение реки Стрвяж поднимется на 0,5 — 1,5 м, Свеча — на 1,5 — 2,5 м (1 уровень опасности, желтый).

В Стрыйском районе (возле реки Заречное) может частичного затопить отдельные объекты инфраструктуры (2 уровень опасности, оранжевый).

В Ивано-Франковской области — может достичь отметки начального затопления некоторых населенных пунктов (2 уровень опасности). В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях поднимется вода на 0,5 — 1,5 м (1 уровень опасности)

В Черновицкой — на 0,5 — 1,5 м в места сужения русел водоемов и на 2 — 2,5 м на пониженных участках пойм рек (1 уровень опасности).

На Закарпатье из-за сильных ливней может сформироваться значительный местный и склонный сток воды с подтоплением пониженных участков некоторых населенных пунктов (1 уровень опасности), а в горных районах может произойти оползень (2 уровень опасности).