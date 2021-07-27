Христианство в Киевском государстве появилось задолго до 988 года — ПЦУ

Владимир Великий не был первым, кто принес христианство на украинские земли. Христианство было распространено в Киевском государстве задолго до 988 года.

Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

28 июля украинский народ будет отмечать 1033-ю годовщину Крещения Руси. Но корни и истоки Украинской Православной Церкви датируются временем проповедывания на украинских землях апостола Андрея Первозванного.

— Святой Владимир Великий стал якобы крестным отцом Руси-Украины, но не он был первым, кто принес христианство на украинские земли. В 955 году крещение приняла его бабушка, святая равноапостольная княгиня Ольга. Задолго до Крещения Руси по ее велению по всему тогда еще языческому Киевскому государству возводились храмы, а сама она, как ревностная христианка, распространяла слово Божие среди народа, — рассказали в ПЦУ.

При этом Ольга не была первой верующей среди киевских правителей. Веком ранее христианскую веру принял князь Аскольд, а в том же веке на Закарпатье проповедовали просветители Кирилл и Мефодий. Во время путешествия в Херсонес еще в 861 году Кирилл собственными глазами видел Псалтырь и Евангелие, написанные “русскими письменами”.