Украинская православная церковь развенчала миф о том, Ивана Купала — это христианский праздник. Его нередко связывают с Рождеством Иоанна Предтечи, а это совсем разные праздники.

В ПЦУ объясняют — 7 июля православные верующие отмечают Рождество святого пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господнего.

— Он родился за полгода до Рождества Спасителя, придя в этот мир, чтобы подготовить людей к пришествию на землю Христа, “возвратить сердца отцов к детям и непокорных — к мудрости праведников, чтобы приготовить Господу народ совершенный” (Лк. 1: 17).

Этот день имеет большое значение для христиан, однако он не предусматривает прыжков через костер, гаданий и поиска цветка папоротника.

По поводу Ивана Купала — в ПЦУ говорят, что не существует ни одного божества, в честь которого могли назвать эти языческие массовые гуляния. В 1830 году Николай Гоголь написал повесть Вечер накануне Ивана Купала, но двумя веками ранее этот праздник никто так не называл.

— Впервые Купало упоминается в Густинской летописи XVII века. И, как предполагают историки, появился он вследствие ошибки летописца, который воспринял способ празднования (купание, Купала) за имя божества.

Язычники поклонялись солнцу, поэтому их обряды с водой и огнем приходились на день летнего солнцестояния. Затем празднование совпало с Рождеством Иоанна Предтечи в результате введения григорианского календаря.

В церковном уставе нет прямого запрета на народные купальские гуляния, однако в ПЦУ гадания, “срамные игрища” и прыжки через огонь называют “отголоском языческого обряда очищения”. Поэтому в этот день советуют быть ответственными и сознательными.