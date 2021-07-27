Християнство в Київській державі з’явилося задовго до 988 року – ПЦУ

Володимир Великий не був першим, хто приніс християнство на українські землі. Християнство було поширене в Київській державі задовго до 988 року.

Про це повідомили в Православній Церкві України.

28 липня український народ відзначатиме 1033-ту річницю Хрещення Русі. Але коріння і витоки Української Православної Церкви датуються часом проповіді на українських землях апостола Андрія Первозванного.

– Святий Володимир Великий став нібито хрещеним батьком Руси-України, але не він був першим, хто приніс християнство на українські землі. У 955 році хрещення прийняла його бабуся, свята рівноапостольна княгиня Ольга. Задовго до Хрещення Русі за її велінням по всій тоді ще язичницькій Київській державі зводилися храми, а сама вона, як ревна християнка, поширювала слово Боже серед народу, – розповіли в ПЦУ.

Водночас Ольга не була першою віруючою серед київських правителів. Століттям раніше християнську віру прийняв князь Оскольд, а в тому ж столітті на Закарпатті проповідували просвітники Кирило та Мефодій. Під час подорожі в Херсонес ще в 861 році Кирило на власні очі бачив Псалтир і Євангеліє, написані “руськими письменами”.

– Тому насправді християнство було поширене в Київській державі задовго до 988 року, Хрещення Русі-України стало підсумком тривалого процесу зростання Церкви серед наших предків і позначило новий етап його буття і розвитку, – повідомили в ПЦУ.