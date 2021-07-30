Штрафы за выбрасывание мусора на обочину могут возрасти в 8-10 раз — Госэкоинспекция

Штрафы для украинцев за экологические нарушения могут возрасти в 8-10 раз. В частности, штрафы могут увеличить за выбрасывание мусора на обочины.

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

Сейчас штраф за выбрасывание мусора составляет от 850 до 1700 грн.

По его словам, в законопроекте О государственном экологическом контроле (№3091) предусмотрена новая возможность — проверка физических лиц на соблюдение законодательства в сфере экологии. Сейчас этой нормы нет в законодательстве.

Мальованый отметил, что, согласно законопроекту, смогут проверять владельцев земельных участков, фермерские домохозяйства, которые засоряют окружающую среду.

Также предусмотрена проверка рядовых граждан, которые выбрасывают мусор на обочине или в лесу, вырезают деревья. Для них предусмотрена административная ответственность.

— Относительно отходов сейчас штрафы от 850 до 1700 грн. Но сейчас пересматривается размер штрафов. Уже скоро они вырастут в 8-10 раз, — сообщил чиновник.

Законопроект также предусматривает увеличение штрафов за недопуск к проверке инспекторов от 600 тыс. грн до 1,8 млн грн. Сейчас такой штраф составляет 765 грн.