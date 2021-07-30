Штрафи для українців за екологічні порушення можуть зрости у 8-10 разів. Зокрема, штрафи можуть збільшити за викидання сміття на узбіччя.

Про це розповів глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Зараз штраф за викидання сміття становить від 850 до 1700 грн.

За його словами, в законопроекті Про державний екологічний контроль (№3091) передбачено нову можливість – перевірку фізичних осіб на дотримання законодавства у сфері екології. Зараз цієї норми немає в законодавстві.

Мальований зазначив, що, згідно із законопроектом, зможуть перевіряти власників земельних ділянок, фермерські домогосподарства, які засмічують довкілля.

Також передбачена перевірка пересічних громадян, які викидають сміття на узбіччі або в лісі, вирізають дерева. Для них передбачена адміністративна відповідальність.

– Щодо відходів зараз штрафи від 850 до 1700 грн. Але зараз переглядається розмір штрафів. Вже скоро вони виростуть у 8-10 разів, – повідомив чиновник.

Законопроект також передбачає збільшення штрафів за недопуск до перевірки інспекторів від 600 тис. грн до 1,8 млн грн. Зараз такий штраф становить 765 грн.