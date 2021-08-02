Крымская платформа, парад и концерт: Зеленский презентовал мероприятия ко Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский представил программу мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Празднование 30-летия Независимости продлится с 22 по 24 августа. В течение этих дней по всей Украине организуют более 150 событий под слоганом Ти у мене єдина.

С 16 августа все граждане в Софийском соборе в Киеве смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика. Этот документ впервые в истории независимости попадет на территорию государства.

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22 августа пройдут мероприятия по оказанию почестей участникам боевых действий. Также в этот день состоится вручение президентской награды Национальная легенда Украины.

Ее получат те, кто принимал весомое участие в становлении независимости государства, его защите и укреплении. Также награду присудят деятелям культуры, спорта, искусства, здравоохранения и так далее.

23 августа — празднование Дня флага Украины. Сине-желтый символ поднимут в географическом центре страны, а также на главных зданиях столицы.

В этот день состоится саммит Крымская платформа с участием иностранных делегаций. На событии выступят президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады, лидеры крымскотатарского народа и представители других стран.

На 23 августа запланирован саммит Первых леди и джентльменов, проведение которого инициировала первая леди Елена Зеленская. В мероприятии также примут участие эксперты из разных стран и отраслей. Для лидеров государств организуют концерт в Национальной опере Украины.

24 августа — выступление итальянского певца Андреа Боччели, концерт ко Дню Независимости на НСК Олимпийский с участием эстрадных звезд, артистов оперы и балета.

Утром состоится военный парад Вооруженных сил Украины сразу на трех локациях — в Киеве на Крещатике, на Днепре и в Одессе. Подробности о проведении военного парада — в материале.

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