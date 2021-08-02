Крымская платформа, парад и концерт: Зеленский презентовал мероприятия ко Дню Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский представил программу мероприятий ко Дню Независимости Украины.
Празднование 30-летия Независимости продлится с 22 по 24 августа. В течение этих дней по всей Украине организуют более 150 событий под слоганом Ти у мене єдина.
С 16 августа все граждане в Софийском соборе в Киеве смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика. Этот документ впервые в истории независимости попадет на территорию государства.
22 августа пройдут мероприятия по оказанию почестей участникам боевых действий. Также в этот день состоится вручение президентской награды Национальная легенда Украины.
Ее получат те, кто принимал весомое участие в становлении независимости государства, его защите и укреплении. Также награду присудят деятелям культуры, спорта, искусства, здравоохранения и так далее.
23 августа — празднование Дня флага Украины. Сине-желтый символ поднимут в географическом центре страны, а также на главных зданиях столицы.
В этот день состоится саммит Крымская платформа с участием иностранных делегаций. На событии выступят президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады, лидеры крымскотатарского народа и представители других стран.
На 23 августа запланирован саммит Первых леди и джентльменов, проведение которого инициировала первая леди Елена Зеленская. В мероприятии также примут участие эксперты из разных стран и отраслей. Для лидеров государств организуют концерт в Национальной опере Украины.
24 августа — выступление итальянского певца Андреа Боччели, концерт ко Дню Независимости на НСК Олимпийский с участием эстрадных звезд, артистов оперы и балета.
Утром состоится военный парад Вооруженных сил Украины сразу на трех локациях — в Киеве на Крещатике, на Днепре и в Одессе. Подробности о проведении военного парада — в материале.