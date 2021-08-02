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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Одессе, Киеве и на Днепре: стало известно, как пройдет военный парад

військовий парад 2018

Стали известны подробности проведения военного парада ко Дню Независимости Украины, который состоится 24 августа. Праздничные события пройдут на трех локациях — в Киеве на Крещатике, на реке Днепр и в городе Одесса.

С острова Труханов в Киеве будет организован артиллерийский салют.

К проведению торжественных мероприятий ко Дню Независимости привлечено более 5 тыс. личностного состава, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники. Парад войск начнется с проноса государственного флага.

Дополняется …

Фото: УНИАН

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