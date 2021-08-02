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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Кримська платформа, парад і концерт: Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності

ВолодимирЗеленський

Президент України Володимир Зеленський презентував програму заходів до Дня Незалежності України. Про це глава держави розповів на форумі Україна 30. Імідж України.

Святкування 30-річчя Незалежності триватиме з 22 до 24 серпня. Протягом цих днів у всій Україні організують понад 150 подій.

З 16 серпня всі громадяни у Софіївському соборі, що у Києві, зможуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика. Цей документ вперше в історії потрапить на території держави.

22 серпня пройдуть заходи з вшанування учасників бойових дій. Також у цей день відбудеться вручення президентської відзнаки Національна легенда України

23 серпня – святкування Дня прапора, саміт Кримська платформа, саміт Перших леді та джентльменів.

24 серпня –  військовий парад Збройних сил України на Майдані Незалежності, виступ Андреа Боччелі, концерт до Дня Незалежності на НСК Олімпійський.

Доповнюється….

Фото: Офіс президента

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