Президент України Володимир Зеленський презентував програму заходів до Дня Незалежності України. Про це глава держави розповів на форумі Україна 30. Імідж України.

Святкування 30-річчя Незалежності триватиме з 22 до 24 серпня. Протягом цих днів у всій Україні організують понад 150 подій.

З 16 серпня всі громадяни у Софіївському соборі, що у Києві, зможуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика. Цей документ вперше в історії потрапить на території держави.

22 серпня пройдуть заходи з вшанування учасників бойових дій. Також у цей день відбудеться вручення президентської відзнаки Національна легенда України

23 серпня – святкування Дня прапора, саміт Кримська платформа, саміт Перших леді та джентльменів.

24 серпня – військовий парад Збройних сил України на Майдані Незалежності, виступ Андреа Боччелі, концерт до Дня Незалежності на НСК Олімпійський.

Доповнюється….