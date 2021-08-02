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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Одесі, Києві та на Дніпрі: стало відомо, як пройде військовий парад

військовий парад 2018

Стали відомі подробиці проведення військового параду до Дня Незалежності України, який відбудеться 24 серпня. Святкові події відбудуться на трьох локаціях – у Києві на Хрещатику, на річці Дніпро та у місті Одеса.

З острова Труханів у Києві буде організовано артилерійський салют.

До проведення урочистих заходів до Дня Незалежності залучено понад 5 тис. особового складу, 100 літальних апаратів і 400 одиниць озброєння та техніки. Парад військ розпочнеться з пронесення державного прапора.

Доповнюється…

Фото: УНІАН

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