Акция памяти Виталия Шишова под посольством Беларуси в Киеве — ФОТО ВИДЕО и ПОДРОБНОСТИ

Во вторник, 3 августа, в Киеве проходит акция памяти погибшего главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Акция началась в 19.00 по киевскому времени под посольством Беларуси.

На акцию памяти Виталия Шишова собралось около 200 человек. Присутствует и жена Шишова Божена Жолудь.

Не забудем, не простим: в Киеве под посольством Беларуси проходит акция памяти Шишова / 5 фотографий

Участники восклицают: Жыве Беларусь; Герои не умирают, пока их помнят; Не забудем, не простим.

Кроме того, участники акции имеют плакаты, на которых изображены фото Шишова и написано: Светлая память герою свободной Беларуси.

Жена Шишова не хочет общаться с журналистами из-за плохого самочувствия. Однако она выступила перед участниками акции под посольством Беларуси.

Божена обратилась ко всем белорусам и призвала их брать в руки оружие, поскольку мирно не получится победить режим Лукашенко.

После речи люди зажгли файера и дымовые шашки цвета флага белорусской оппозиции.

Напротив посольства размещены фотографии Шишова и других погибших оппозиционеров в цветах и ​​лампадках.

Смерть Виталия Шишова

Виталий Шишов — 26-летний глава общественной организации Белорусский дом в Украине. ОО занималась оказанием помощи гражданам Беларуси и всем пострадавшим от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которые переехали в Украину.

В понедельник, 2 августа, Шишов вышел из дома на пробежку и не вернулся. О его исчезновении в полицию сообщила его жена Божена Жолудь.

Утром, 3 августа, тело Шишова нашли друзья в одном из парков Киева. Он был повешен на дереве.

Друзья и коллеги Виталия убеждены, что к смерти причастны представители КГБ.

Подробнее о смерти Виталия Шишова и расследовании дела читайте в материале.