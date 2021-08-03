Акція пам’яті Віталія Шишова під посольством Білорусі в Києві – ФОТО ВІДЕО та ПОДРОБИЦІ

У вівторок, 3 серпня, у Києві проходить акція пам’яті загиблого очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. Акція розпочалася о 19.00 за київським часом під посольством Білорусі.

На акцію пам’яті Віталія Шишова зібралось близько 200 осіб. Присутня і цивільна дружина Шишова Божена Жолудь.

Не забудемо, не пробачимо: в Києві під посольством Білорусі проходить акція пам’яті Шишова / 5 фотографий

Учасники вигукують: Живе Білорусь; Герої не вмирають, допоки їх пам’ятають; Не забудемо, не пробачимо.

Окрім того, учасники заходу тримають плакати, на яких зображено фото Шишова та написано: Світла пам’ять герою вільної Білорусі.

Божена Жолудь відмовляється спілкуватися з журналістами через погане самопочуття. Однак вона виступила перед учасниками акції під посольством Білорусі.

Божена звернулася до всіх білорусів та закликала їх брати до рук зброю, оскільки мирно не вийде перемогти режим Лукашенка.

Після промови люди запалили фаєри і димові шашки кольорів прапора білоруської опозиції.

Навпроти посольства між квітів та лампадок розміщено фотографії Шишова та інших загиблих опозиціонерів.

Смерть Віталія Шишова

Віталій Шишов – 26-річний очільник громадської організації Білоруський дім в Україні. ГО надавала допомогу громадянам Білорусі та всім постраждалим від режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, які переїхали в Україну.

У понеділок, 2 серпня, Шишов вийшов з дому на ранкову пробіжку та не повернувся. Про його зникнення поліцію повідомила його дружина Божена Жолудь.

Вранці, 3 серпня, тіло Шишова знайшли друзі в одному з парків Києва повішеним на дереві.

Друзі та колеги Віталія переконані, що до смерті причетні представники КДБ.

Детальніше про смерть Віталія Шишова та розслідування справи читайте у матеріалі.