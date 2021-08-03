3 серпня у парку в Києві знайшли тіло Віталія Шишова – голови громадської організації Білоруський дім в Україні. Напередодні він вийшов з дому на пробіжку, після чого додому не повернувся.

Громадянина Білорусі, Віталія Шишова, знайшли повішеним на дереві його друзі, попередньо у нього був зламаний ніс.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про зникнення та смерть Віталія Шишова.

Віталій Шишов – подробиці про смерть голови Білоруського дому в Україні

Чим займався Шишов в Україні та що про нього відомо

Віталію Шишову було 26 років. Він був змушений переїхати з Білорусі до столиці України у 2020 році після активної участі у мітингах у місті Гомель, які пройшли у серпні.

Шишов разом з іншими активістами виступав проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Він очолював громадську організацію Білоруський дім в Україні. Чоловік організовував мітинги, разом з однодумцями допомагав білорусам, які постраждали від режиму Лукашенка та переїхали до України.

Також відомо, що він займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ), які могли працювати в Україні.

Зникнення Шишова

Про зникнення Віталія Шишова стало відомо 2 серпня. Він вийшов на пробіжку вранці, але додому не повернувся і перестав виходити на зв’язок.

Дівчина Шишова після того, як він довго не з’являвся, зателефонувала друзям та поліції. Товариші білоруса одразу вийшли на його пошуки у лісовий масив, де зазвичай він тренувався.

Смерть та розслідування справи

2 серпня пошуки Віталія Шишова виявилися безрезультативними. Вранці, 3 серпня, його тіло знайшли друзі у парку, що розташований неподалік від місця проживання. Він був повішений на дереві.

Поліцейські вилучили речі та мобільний телефон Шишова для експертизи. Відкрито кримінальне провадження за ч. 115 КК України (умисне вбивство).

Поліція наразі розглядає дві версії – суїцид і вбивство, замасковане під суїцид. Правоохоронці повідомили, що на тілі чоловіка є садна, на носі, лівому коліні та грудях здерта шкіра, і невелика рана є на верхній губі.

Міжфракційне об’єднання Верховної Ради За демократичну Білорусь закликало міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти участь у розслідуванні.

У заяві члени об’єднання зазначили, що нещодавно представник колишніх білоруських силовиків BYPOL Ігор Макар повідомляв, що КДБ розпочало масштабну операцію із затримання білоруських опозиціонерів, які перебувають за кордоном.

Операція мала пройти у кількох країнах, де проживають опозиціонери з Білорусі.

Версії друзів і колег

Товариші та колеги Віталія Шишова зазначили, що він останнім часом помічав стеження за собою. Про ці випадки було проінформовано поліцію.

Якось під час прогулянки з дівчиною до Шишова підійшли підозрілі люди та намагалися зав’язати розмову.

– Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди у Білорусі про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації, – кажуть у Білоруському домі.

Друг загиблого Юрій Щучко зазначив, що у Віталія незадовго до смерті було погане передчуття. За його словами, українські спецслужби попереджали їх про присутність КДБ в Україні.

– Співробітники спецслужб України у приватних розмовах нас попереджали про те, що агентура КДБ існує в Україні та вона збільшується, зокрема, завдяки потоку біженців, адже всіх їх теж не можна контролювати.

Товариші та колеги Віталія Шишова впевнені, що смерть Шишова – це спланована акція з усунення голови організації, до якої причетні представники КДБ.

– Це акція залякування напередодні 9 серпня – річниці початку білоруської революції. Ми знали, що в Україні КДБ готує провокації, але не знали, що дійде до такого, – заявив Фактам ICTV білоруський журналіст Денис Стаджи, який наразі проживає в Україні.

Представники Білоруського дому в Україні організували акцію пам’яті на честь Віталія Шишова. Вона пройде 3 серпня о 19.00 біля будівлі Посольства Республіки Білорусь у Києві за адресою вулиця Коцюбинського, 3.

Думка експертів

На думку політолога Володимира Фесенка, у цій справі не варто робити поспішних висновків, хоча й версія щодо причетності КДБ Білорусі є достатньо аргументованою.

– Версія, що до цього можуть бути причетні білоруські спецслужби, видається достатньо аргументованою… Якщо, не дай Боже, це прояв такого міжнародного тероризму з боку спецслужб сусідньої держави, тоді це дуже прикрий факт і це може призвести до подальшого погіршення стосунків. Але поки це лише припущення.

Експерт додав, що українські спецслужби, зокрема СБУ повинні розробити спеціальний протокол, як діяти у таких ситуаціях і як їх розслідувати. Якщо ж версія щодо вини спецслужб Білорусі підтвердиться, потрібно забезпечити охороною провідних білоруських опозиціонерів і постійно з ними контактувати.

Фесенко впевнений, що повністю завадити роботі спецслужб іноземних країн неможливо, адже вбивства опозиціонерів відбувалися й у таких країнах як Велика Британія та Німеччина.

Політичний експерт Олексій Якубін також вважає, що заяви у справі потрібно робити лише після проведення розслідування.

– Тут не варто робити гучних заяв, які могли б погіршити і так дуже складні стосунки з Білоруссю… Глобально від цього виграє чинне керівництво Білорусі, яке у такому ракурсі транслюватиме думку: ми вас можемо дістати скрізь.

На думку Якубіна, на одній лише версії вбивства білоруськими спецслужбами зупинятися на варто. Потрібно також перевірити можливість самогубства, а також простежити його зв’язки та ділові контакти.

Фото: Віталій Шишов