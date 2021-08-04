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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета

Юлія Кузьменко

Шевченковский суд города Киева изменил меру пресечения волонтерке Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кузьменко назначили ночной домашний арест и сняли браслет. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Ночной! Спасибо всем за поддержку.

Жених Юлии Кузьменко опубликовал фото, где ей снимают браслет.

В июне суд продлил меры двум фигурантам по делу Шеремета — Юлии Кузьменко и Антону Антоненко. Антоненко продолжили домашний арест еще на два месяца.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают трех человек — волонтера и врача Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана АТО Антона Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.

Всех трех подозреваемых арестовали в 2019 году. Потом им смягчили меры пресечения . Однако дольше в следственном изоляторе находился Антоненко.

Фото: УНИАН

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