Шевченківський суд міста Києва змінив запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Кузьменко призначили нічний домашній арешт замість цілодобового та зняли браслет. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– Нічний! Дякую всім за підтримку.

Наречений Юлії Кузьменко опублікував фото, де їй знімають електронний браслет.

У червні суд продовжив запобіжні заходи трьом фігурантам у справі Шеремета. У вбивстві журналіста підозрюють волонтера та лікаря Юлію Кузьменко, музиканта та ветерана АТО Антона Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь.

Всіх трьох підозрюваних заарештували у 2019 році. Згодом їм пом’якшили запобіжні заходи. Однак найдовше у слідчому ізоляторі перебував Антоненко.

Журналіст Павло Шеремет загинув у 2016 році. Його авто вибухнуло в центрі Києва. За припущенням слідства, Антоненко та Кузьменко заклали вибухівку в автомобіль Шеремета, а Дугарь фотографувала, як розташовані камери на місці злочину.

Всі подробиці про справу Шеремета та її перебіг читайте у матеріалі.