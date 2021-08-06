В Шевченковском районном суде Киева избирают меру пресечения представителям Национального корпуса. Их задержали в Харькове 5 августа.

Представителей Нацкорпусу обвиняют по статьям о создании преступной организации и участии в ней, а также в вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.

В Киеве избирают меру пресечения членам Нацкорпусу: здание суда оцеплено / 4 фотографии

Правоохранители пока плотно охраняют здание суда и заблокировали вход на его территорию.

Возле здания суда на улице Дегтяревской в ​​поддержку подсудимым собрались несколько сотен сторонников и представителей Нацкорпуса. Они принесли аппаратуру для выступлений перед зданием суда.

В чем их обвиняют?

5 августа СБУ заявила, что ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов в Харьковской области.

— В ее состав были привлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий, — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг.

Объем их прибыли составил более 1 млн грн.

Что говорят в Нацкорпуси?

Лидер политсилы Андрей Белецкий отрицает обвинения в адрес собратьев. В партии объяснили, что наличные предназначалась для необходимой операции раненому во время нападения титушек депутата Ильи Киви, а оружие — полностью легальное.

Он добавил, что обыски прошли у ветеранов российско-украинской войны и общественных активистов, назвав это попыткой “зачистки улиц”.

По словам Белецкого, среди задержанных представителей партии, — автор фанатской кричалки о президенте РФ Путин — х**ло.

Фото: Оксана Михайлова