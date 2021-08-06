У Шевченківському районному суді Києва обирають запобіжний захід представникам Національного корпусу. Їх затримали у Харкові 5 серпня.

Представників Нацкорпусу звинувачують за статтями про створення злочинної організації та участі у ній, а також у вимаганні та протидії законній господарській діяльності.

У Києві обирають запобіжний захід членам Нацкорпусу: будівля суду оточена / 4 фотографии

Правоохоронці наразі щільно охороняють будівлю суду та заблокували вхід на його територію.

Біля будівлі суду на вулиці Дехтярівській на підтримку підсудним зібралися кілька сотень прихильників та представників Нацкорпусу. Вони принесли апаратуру для виступів перед будівлею суду.

У чому їх звинувачують?

5 серпня СБУ заявила, що ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося рекетом бізнесменів у Харківській області.

— До його складу було залучено майже 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг.

Обсяг їхнього прибутку склав понад 1 млн грн.

Що кажуть у Нацкорпусі?

Лідер політсили Андрій Білецький заперечує звинувачення на адресу побратимів. У партії пояснили, що готівка призначалася для необхідної операції пораненому під час нападу тітушок депутата Іллі Киви, а зброя є повністю легальною.

Він додав, що обшуки відбулися у ветеранів російсько-української війни та громадських активістів, назвавши це спробою “зачистки вулиць”.

За словами Білецького, серед затриманих представників партії, – автор фанатської кричалки про президента РФ Путін – х**ло.

Фото: Оксана Михайлова