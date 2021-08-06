Украинцы организовывали отдых для боевиков и военных РФ в Крыму

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, в которой состояли жители Днепра и Киевской области. Они организовывали отдых для боевиков и военнослужащих России в оккупированном Крыму.

Украинцы отправляли боевиков и военнослужащих на лечение и оздоровление в санатории в оккупированный город Саки.

— Полученные от преступной деятельности деньги они переправляли в Украину, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний, — сообщили в ведомстве.

Во время обысков в Киеве силовики изъяли документацию, печати, штампы, оттиски, электронные файлы с перепиской с сообщниками из оккупированного Крыма, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В состав группировки входил 37-летний уроженец Днепра и его сообщницы из Киевской области. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) УК Украины.

Организовывали отдых для боевиков в Крыму: СБУ разоблачила преступную группировку / 3 фотографии

Силовики ищут других участников незаконной деятельности. Продолжается досудебное расследование.