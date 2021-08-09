Погода на неделю в Украине с 9 до 13 августа 2021

В ближайшие дни погода в Украине останется жаркой, многие регионы накроют дожди с грозами.

В понедельник, 9 августа, дожди в Донецкой, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях, а также на Закарпатье и Волыни. Температура днем ​​местами до +31°, а ночью — до +15°.

Жарче всего будет на востоке, в центре и на юге.

Во вторник, 10 августа, осадки ожидаются почти по всей территории Украины.

Обильные дожди с грозами пройдут во всех областях, кроме западных, столбик термометра поднимется до +33° днем ​​и опустится до +12° ночью.

В среду, 11 августа, дожди с грозами накроют западные, восточные и частично южные области Украины.

Средняя температура днем ​​до +31°, ночью до +11°.

В четверг, 12 августа, солнечная погода без дождей ожидается почти во всех регионах.

Обильные летние дожди пройдут в Харьковской и Луганской областях. Температура днем ​​до +30°, ночью — до +11°.

В пятницу, 13 августа, во всех областях Украины будет солнечно и жарко.

Средняя температура днем ​​до +30°, ночью — до +11°.

Погода на морях Украины 2021

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что лето 2021 на море в Украине будет преимущественно нежарким, местами с обильными дождями.

Также он предоставил точные даты, когда на побережьях морей будут дожди.