Погода на неделю в Украине с 9 до 13 августа 2021

В ближайшие дни погода в Украине останется жаркой, многие регионы накроют дожди с грозами.
В понедельник, 9 августа, дожди в Донецкой, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях, а также на Закарпатье и Волыни. Температура днем местами до +31°, а ночью — до +15°.
Жарче всего будет на востоке, в центре и на юге.
Во вторник, 10 августа, осадки ожидаются почти по всей территории Украины.
Обильные дожди с грозами пройдут во всех областях, кроме западных, столбик термометра поднимется до +33° днем и опустится до +12° ночью.
В среду, 11 августа, дожди с грозами накроют западные, восточные и частично южные области Украины.
Средняя температура днем до +31°, ночью до +11°.
В четверг, 12 августа, солнечная погода без дождей ожидается почти во всех регионах.
Обильные летние дожди пройдут в Харьковской и Луганской областях. Температура днем до +30°, ночью — до +11°.
В пятницу, 13 августа, во всех областях Украины будет солнечно и жарко.
Средняя температура днем до +30°, ночью — до +11°.
Погода на морях Украины 2021
В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что лето 2021 на море в Украине будет преимущественно нежарким, местами с обильными дождями.
Также он предоставил точные даты, когда на побережьях морей будут дожди.