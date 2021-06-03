Курортный сезон в Украине: какой будет погода на побережьях морей

В июне начинается курортный сезон, что побуждает многих украинцев планировать отпуск.

Погода летом всегда радует солнцем и жарой, а отдых на побережье Азовского и Черного моря — это всегда хорошая идея.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что лето 2021 на море в Украине будет преимущественно неспекотним, местами с обильными дождями.

— 24 мая был праздник святого Мокия Мокрого. Интересно, что народная примета работает на сто процентов: если на Мокия дождь, то все лето будет мокрым, особенно первую неделю. В нашем случае это совпало полностью, — отметил Леонид Горбань.

Погода в июне

Первую неделю июня температура воздуха не будет превышать 22°-24°.

Начиная с 8 июня, столбик термометра резко поднимется до 31°-33°, но жара удержится лишь до 15 числа.

После этого всю следующую неделю средняя дневная температура составит 24°-26°.

Начиная с 24 июня, температура снова поднимется до 29°-31°, но также ненадолго.

В последние дни июня средняя дневная температура на побережье морей составит 24°-26°.

Дожди ожидаются 2, 7, 8, 17, 18, 22, 26, 29 и 30 июня.

Погода в июле

По сравнению с первым месяцем лета, июль будет стабильным-средняя месячная температура составит 30°-33°.

Первые пять дней июля столбик термометра будет держаться на отметке 28°-29°.

Уже с 7 по 17 июля в некоторых местах будет до 34°-35°, а вот с 20 по 23 июля температура снизится местами до 20°.

Завершение месяца будет солнечным и жарким.

Дожди ожидаются 4, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25 и 30 июля.

Погода в августе

Начало августа будет удачным для всех отдыхающих: с 1 до 15 числа средняя температура составит 32°-34°.

Однако уже с 18 августа фиксируется резкое снижение температуры до 23°-24°.

Дожди ожидаются 2, 11, 24, 25, 28, 29 августа.

Погода в сентябре

Первая неделя осени будет необычно жаркой-температура в течение первых семи дней составит 29°-32°.

Погода будет солнечной, но жара удержится лишь до 13 сентября. Далее до конца месяца столбик термометра будет держаться на уровне 17°-19°.

Дожди ожидаются 6, 7, 20, 21, 24, 25 сентября.