Курортный сезон в Украине: какой будет погода на побережьях морей

В июне начинается курортный сезон, что побуждает многих украинцев планировать отпуск.
Погода летом всегда радует солнцем и жарой, а отдых на побережье Азовского и Черного моря — это всегда хорошая идея.
В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что лето 2021 на море в Украине будет преимущественно неспекотним, местами с обильными дождями.
— 24 мая был праздник святого Мокия Мокрого. Интересно, что народная примета работает на сто процентов: если на Мокия дождь, то все лето будет мокрым, особенно первую неделю. В нашем случае это совпало полностью, — отметил Леонид Горбань.
Погода в июне
Первую неделю июня температура воздуха не будет превышать 22°-24°.
Начиная с 8 июня, столбик термометра резко поднимется до 31°-33°, но жара удержится лишь до 15 числа.
После этого всю следующую неделю средняя дневная температура составит 24°-26°.
Начиная с 24 июня, температура снова поднимется до 29°-31°, но также ненадолго.
В последние дни июня средняя дневная температура на побережье морей составит 24°-26°.
Дожди ожидаются 2, 7, 8, 17, 18, 22, 26, 29 и 30 июня.
Погода в июле
По сравнению с первым месяцем лета, июль будет стабильным-средняя месячная температура составит 30°-33°.
Первые пять дней июля столбик термометра будет держаться на отметке 28°-29°.
Уже с 7 по 17 июля в некоторых местах будет до 34°-35°, а вот с 20 по 23 июля температура снизится местами до 20°.
Завершение месяца будет солнечным и жарким.
Дожди ожидаются 4, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25 и 30 июля.
Погода в августе
Начало августа будет удачным для всех отдыхающих: с 1 до 15 числа средняя температура составит 32°-34°.
Однако уже с 18 августа фиксируется резкое снижение температуры до 23°-24°.
Дожди ожидаются 2, 11, 24, 25, 28, 29 августа.
Погода в сентябре
Первая неделя осени будет необычно жаркой-температура в течение первых семи дней составит 29°-32°.
Погода будет солнечной, но жара удержится лишь до 13 сентября. Далее до конца месяца столбик термометра будет держаться на уровне 17°-19°.
Дожди ожидаются 6, 7, 20, 21, 24, 25 сентября.