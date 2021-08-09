Погода на тиждень в Україні з 9 до 13 серпня 2021

Найближчими днями погода в Україні залишатиметься спекотною, низку регіонів накриють дощі з грозами.

У понеділок, 9 серпня, дощитиме на Донеччині, Харківщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Закарпатті та Волині. Температура вдень подекуди до +31°, а вночі – до +15°.

Найспекотніше буде на сході, у центрі та на півдні.

У вівторок, 10 серпня, опади очікуються майже по всій території України.

Рясні дощі з грозами пройдуть у всіх областях, крім західних, стовпчик термометра підніметься до +33° вдень та опуститься до +12° вночі.

У середу, 11 серпня, дощі з грозами накриють західні, східні та частково південні області України.

Середня температура вдень становитиме до +11°, вночі до +31°.

У четвер, 12 серпня, сонячна погода без дощів очікується майже у всіх регіонах.

Рясні літні дощі пройдуть на Харківщині та Луганщині. Температура вдень становитиме до +30°, вночі – до +11°.

У п’ятницю, 13 серпня, в усіх областях України буде сонячно і спекотно.

Середня температура вдень становитиме до +30°, вночі – до +11°.

Погода на морях України 2021

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань розповів, що літо 2021 на морі в Україні буде переважно неспекотним, подекуди з рясними дощами.

Також він надав точні дати, коли на узбережжях морів можна чекати на дощі.