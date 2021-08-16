СБУ зупинила контрабанду наркотиків найбільшого злочинного угруповання – ФОТО

Служба безпеки України вчергове запобігла контрабанді великої партії наркотиків з Латинської Америки до Європи. За даними слідства, до цього випадку причетна одна із найпотужніших злочинних організацій Ндрангета.

Правоохоронці вилучили майже 60 кг кокаїну, вартість якого становить $10 млн за розцінками чорного ринку.

Наркотики прибули до морського торговельного порту Південний з південноамериканської країни у контейнері з бананами.

Кокаїн знайшли у технологічних порожнинах цього контейнеру.

60 кг кокаїну на $10 млн: СБУ зупинила контрабанду наркотиків через Україну до Європи / 4 фотографии

Україна була лише транзитною точкою, після неї контрабанда мала поїхати до Євросоюзу.

Це не перша спроба провезти через територію України величезну партію контрабандних наркотиків.

Наприкінці липня двоє громадян Туреччини завезли до України майже 370 кг героїну загальною вартість близько 1 млрд грн.

Таку величезну партію наркотиків злочинці ховали у муляжах пустотілої цегли й перевозили у вантажному автомобілі.

“Товар” прямував з Ірану, і вже подолав територію Вірменії та Грузії, а далі мав направитись до Європи.

Про спецоперацію українських правоохоронців та викриття найбільшої контрабанди за історію нашої держави читайте в матеріалі.