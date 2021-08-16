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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Из Афганистана эвакуировали украинцев: Зеленский рассказал детали

Афганистан

Из захваченного радикальной группировкой Талибан Афганистана украинским самолетом эвакуировали почти 80 человек. Среди них было восемь граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, все эвакуированные люди уже в безопасности.

— По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности, — написал глава государства.

Ситуация в Афганистане

Днем 15 августа стало известно, что Талибан захватил столицу Афганистана Кабул.

Вскоре после этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Активное продвижение войск талибов совпало с масштабным выводом войск США и союзников НАТО из Афганистана.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил, что война в Афганистане закончена.

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Источник: Володимир Зеленський

Фото: Pixabay

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