17 серпня з України до Афганістану відправлять літак для евакуації громадян. Приземлитися він має в аеропорту Кабула.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів для того, щоб ми виконали свій обов’язок, – запевнив секретар РНБО.

За словами Олексія Данілова, ситуація перебуває на контролі в президента України.

– Володимир Зеленський періодично збирає фахівців та організовує зустрічі з цього питання, – повідомив секретар Ради нацбезпеки.

В аеропорту Кабула досі триває хаос, лунають постріли. Люди буквально штурмують стіни летовища. Дехто навіть намагається перелізти через високий паркан.

Відправка цивільних рейсів із аеропорту припинилась 16 серпня, однак люди намагаються потрапити туди будь-якими шляхами, тому що це єдиний спосіб втекти із захопленого талібами Афганістану.

Наразі аеропорт використовують лише для евакуації іноземців.

16 серпня українським літаком евакуювали 79 осіб. Серед них – вісім громадян України.

Станом на вечір 16 серпня із Кабулу через ситуацію в Афганістані не міг вилетіти ще один український літак.

МЗС закликає всіх українців в Афганістані, які хочуть евакуюватись, звертатися до посольств України в Таджикистані й Пакистані.

Ситуація в Афганістані

15 серпня угрупування Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофіса Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Джерело: Україна 24

Фото: РНБО