С сегодняшнего дня с украинскими Covid-сертификатами можно выезжать в Евросоюз

В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение Еврокомиссии о признании украинского Covid-сертификата в приложении Дія. Это означает, что решение с сегодняшнего дня вступило в силу.

Covid-сертификаты, выданные в Украине, будут принимать в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза.

В свою очередь Украина дает согласие на цифровые сертификаты ЕС. С сегодняшнего дня страна будет подключена к единой системе ЕС (trust framework for the EU Digital COVID Certificate).

— Украинский цифровой ковид-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и теперь признается для предъявления внутри стран ЕС, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно решению, кроме сертификации о вакцинации, Еврокомиссия также намерена признавать украинские сертификаты о тестах на Covid и о выздоровлении от коронавируса в соответствии с Регламентом ЕК.

Все детали того, как будет работать система в Covid-сертификата в приложении Дія, официально объявят посол ЕС в Украине Матти Маасикас, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и руководитель Минздрава Виктор Ляшко.

Они расскажут о технической стороне применения электронных сертификатов.