Відсьогодні з українськими Covid-сертифікатами можна виїжджати в Євросоюз

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українського Covid-сертифікату в додатку Дія. Це означає, що рішення з сьогоднішнього дня набуло чинності.

Covid-сертифікати, видані в Україні, будуть приймати в ЄС нарівні з ціфровими сертифікатами Євросоюзу.

У свою чергу Україна дає згоду на цифрові сертифікати ЄС. Із сьогоднішнього дня країна буде підключена до єдиної системи ЄС (trust framework for the EU Digital COVID Certificate).

– Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і тепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з рішенням, крім сертифікації про вакцинацію, Єврокомісія також має намір визнавати українські сертифікати про тести на Covid і про одужання від коронавірусу відповідно до Регламенту ЄК.

Всі деталі того, як буде працювати система Covid-сертифікату в застосунку Дія, офіційно оголосять посол ЄС в Україні Матті Маасікас, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і керівник МОЗ Віктор Ляшко.

Вони розкажуть про технічну сторону застосування електронних сертифікатів.