Відсьогодні з українськими Covid-сертифікатами можна виїжджати в Євросоюз

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українського Covid-сертифікату в додатку Дія. Це означає, що рішення з сьогоднішнього дня набуло чинності.
Covid-сертифікати, видані в Україні, будуть приймати в ЄС нарівні з ціфровими сертифікатами Євросоюзу.
У свою чергу Україна дає згоду на цифрові сертифікати ЄС. Із сьогоднішнього дня країна буде підключена до єдиної системи ЄС (trust framework for the EU Digital COVID Certificate).
– Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і тепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Згідно з рішенням, крім сертифікації про вакцинацію, Єврокомісія також має намір визнавати українські сертифікати про тести на Covid і про одужання від коронавірусу відповідно до Регламенту ЄК.
Всі деталі того, як буде працювати система Covid-сертифікату в застосунку Дія, офіційно оголосять посол ЄС в Україні Матті Маасікас, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і керівник МОЗ Віктор Ляшко.
Вони розкажуть про технічну сторону застосування електронних сертифікатів.
На початку серпня Федоров повідомляв, що у ЄС високо оцінили українські Covid-сертифікати у мобільному застосунку Дія.
За словами міністра, технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських документів вимогам ЄС, а саме стандарту EU Digital Covid Certificate Єврокомісії.