Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости Украины. Он акцентировал внимание на том, что 30 лет назад независимость была восстановлена, а не получена.

Об этом он заявил во время торжеств на Майдане Независимости.

— Уважаемые граждане Украины, дорогой украинский народ! Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины, 30-ю годовщину ее получения, а справедливее, на мой взгляд, сказать, 30-ю годовщину восстановления независимости Украины.

Потому что 24 августа 1991 года Украина возобновила свою государственность, а 24 августа 2021 года — наконец-то осознает это, говорит об этом, гордится этим. Ведь наша история и наше государство уникальны. Нашей Конституции не 25, а целых 311 лет. Написанная Филиппом Орликом, она наконец-то дома. И каждый может увидеть ее в Софийском соборе.

Современной гривне четверть века. На ней изображен, в частности, князь Владимир. Но нашей гривне как таковой больше тысячелетия. Она существовала при князе Владимире.

Наш трезубец был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад. И наш трезубец был вытесан на кирпичах Десятинной церкви 1025 назад.

В этом году Вооруженные силы Украины отмечали 30-ю годовщину своего создания. А в 1616 году Вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафа. Все это говорит об одном: мы молодая страна с тысячелетней историей. Строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки.

Мы не в гостях. Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси-Украины. Из рода основателей, рода крестителей, мудрого казацкого рода. Мы не сироты. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно, мы должны вести себя соответственно. Мы наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад.

И мы начинаем отмечать день украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева, столицы Киевской Руси-Украины. Здесь начиналось православие. Здесь взял начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности, в день крещения Киевской Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ, — сказал президент.