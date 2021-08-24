Президент Володимир Зеленський привітав українців з 30-ою річницею незалежності України. Він акцентував, що 30 років тому незалежність була відновлена, а не здобута.

Про це він заявив під час урочистостей на Майдані Незалежності.

– Шановні громадяни України, дорогий український народе! Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України, 30-ту річницю її здобуття, а справедливіше, на мій погляд, сказати, 30-ту річницю відновлення незалежності України.

Бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність, а 24 серпня 2021 року – нарешті усвідомлює це, говорить про це, пишається цим. Адже наша історія і наша держава унікальні. Нашій Конституції не 25, а вже 311 років. Написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома. І кожен може побачити її у Софійському соборі.

Сучасній гривні чверть століття. На ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але загалом нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира.

Наш тризуб був затверджений у Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витесаний на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому.

Цьогоріч Збройні сили України відзначали 30-ту річницю свого створення. А у 1616 році Збройні сили України відзначали взяття фортеці Кафа. Все це говорить про одне: ми молода країна з тисячолітньою історією. Будуймо свій дім на землі, де жили та будували наші предки.

Ми не в гостях, і не в приймах. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. З роду засновників, роду хрестителів, мудрого козацького роду. Ми не сироти. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не тільки почуватися відповідно, ми маємо поводитися відповідно. Ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому.

І ми починаємо відзначати день української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі-України. Тут починалося православ’я. Тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність.

Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ, – сказав президент.