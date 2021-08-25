У проекта мало шансов окупиться: президент Эстонии о Северном потоке-2

Российский газопровод Северный поток-2, который прокладывают по дну Балтийского моря в обход Украины, будет убыточным проектом.

Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, у газопровода мало шансов окупиться.

— Думаю, у этого проекта очень мало шансов окупиться, то есть вернуть деньги, потраченные на его строительство. Газовые установки, которые будут качать газ, тем более имеют мало шансов на это. Поэтому проект будет убыточным в любом случае, — объяснила она.

Кроме того, Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония выступает против Северного потока-2 по двум причинам. Первая и самая важная — угроза геополитического влияния со стороны России, которая может использовать проект не только в экономических целях.

Второй причиной президент Эстонии называет то, что проект ставит под сомнение планы Евросоюза перейти на зеленую энергетику до 2050 года.

В июле этого года США и Германия подписали соглашение по российскому газопроводу Северный поток-2.

Документ предусматривает: если Россия попытается использовать энергию как оружие или делать агрессивные шаги против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Евросоюз к принятию эффективных мер, в частности в виде введения санкций.

Это обязательство направлено на то, чтобы РФ не использовала трубопровод Северный поток-2 для достижения агрессивных политических целей. Кроме того, США и Германия соглашаются продлить транзит газа через Украину после 2024 года.