У проекту мало шансів окупитися: президент Естонії про Північний потік-2

Російський газопровід Північний потік-2, який прокладають дном Балтійського моря в обхід України, буде збитковим проектом.

Таку думку висловила президент Естонії Керсті Кальюлайд. За її словами, у газопроводу мало шансів окупитися.

– Думаю, у цього проекту дуже мало шансів окупитися, тобто повернути гроші, витрачені на його будівництво. Газові установки, які будуть качати газ, тим більше мають мало шансів на це. Тому проект буде збитковим у будь-якому разі, – пояснила вона.

Крім того, Керсті Кальюлайд нагадала, що Естонія виступає проти Північного потоку-2 з двох причин. Перша і найважливіша – загроза геополітичного впливу з боку Росії, яка може використовувати проект не лише в економічних цілях.

Другою причиною президент Естонії називає те, що проект ставить під сумнів плани Євросоюзу перейти на зелену енергетику до 2050 року.

У липні цього року США і Німеччина підписали угоду щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Документ передбачає: якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або робитиме агресивні кроки проти України, Німеччина діятиме на національному рівні і закликатиме Євросоюз до вжиття ефективних заходів, зокрема у вигляді запровадження санкцій.

Це зобов’язання спрямоване на те, щоб РФ не використала трубопровід Північний потік-2 для досягнення агресивних політичних цілей. Крім того, США та Німеччина погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.