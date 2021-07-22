США и Германия пришли к соглашению относительно запуска российского газопровода Северный поток-2. Государственный департамент США уже раскрыл подробности этого соглашения.

Согласно ему, Германия обязуется принять меры на национальном и европейском уровнях, если Россия усилит агрессию против Украины и будет пытаться использовать газопровод как оружие. Это могут быть ограничения экспортных возможностей РФ в Европу в энергетическом секторе, включая газ и другие экономически значимые сектора.

Предполагается, что это будет гарантией того, что Кремль не будет злоупотреблять своими трубопроводами для достижения агрессивных политических целей.

Германия также обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, которые предусматривает переход Украины на более энергоэффективные источники энергии. Берлин и Вашингтон будут стремиться продвигать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд, в том числе от частного сектора.

Первоначальное пожертвование Германии в фонд составит не менее $175 млн. Страна обязуется работать над продлением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы, а США будут поддерживать инициативу технически и политически.

Берлин продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Киевом в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Также назначат специального посланника с финансированием в $70 млн.

Германия также намеревается запустить Пакет устойчивости Украины, который, среди прочего, предусматривает увеличение пропускной способности реверсных потоков газа в Украину, чтобы полностью защитить страну от возможных попыток Москвы сократить или прекратить поставки газа.

В соглашении также декларируется, что США и Германия приложат усилия, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года, когда действующий контракт истечет. Таким образом Германия обязуется использовать свои рычаги влияния, чтобы контракт на транзит газа между Украиной и РФ был продлен до 10 лет. Специально для этого назначат посланника для поддержки переговоров. Вашингтон, в свою очередь, обязуется полностью поддержать эти усилия.

Германия также должна полностью соблюдать Третий энергетический пакет в отношении Северного потока-2 под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по Северному потоку-2. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.