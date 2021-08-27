Иловайская трагедия: экс-командующего ВСУ Хомчака повторно вызовут на допрос

Бывшего командующего ВСУ Руслана Хомчака повторно вызовут на допрос по делу Иловайской трагедии, сообщил на пресс-конференции начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

По его словам, генерала Хомчака уже допрашивали, затем повторно вызывали, но он не пришел.

– Будем принимать меры для обеспечения его допроса. Сейчас ожидаем заключения экспертизы, чтобы провести допрос комплексно, – уточнил Рудь.

В то же время он не раскрыл детали первого допроса Хомчака, сказав лишь, что в 2014-м к переговорам с российским командованием о коридоре для украинских военных привлекался не только Хомчак, но и должностные лица Генштаба и руководство сектора Б.

Руслан Хомчак в 2014 году командовал операцией по взятию Иловайска. 29 августав районе Иловайска во время обеспечения зеленого коридора для выхода из окружения украинских военнослужащих начались интенсивные обстрелы. В Иловайском котле погибли 366 украинских военных, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен, еще 24 человека пропали без вести

В начале августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что к седьмой годовщине Иловайской трагедии рассекретят материалы дела.

По ее словам, ходатайство о рассекречивании документов СБУ уже направила в Генштаб ВСУ.