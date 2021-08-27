Іловайська трагедія: екс-командувача ЗСУ Хомчака повторно викличуть на допит

Колишнього командувача ЗСУ Руслана Хомчака повторно викличуть на допит у справі Іловайської трагедії, повідомив на прес-конференції начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

За його словами, генерала Хомчака вже допитували, потім повторно викликали, але він не прийшов.

– Будемо вживати заходів для забезпечення його допиту. Зараз чекаємо висновку експертизи, щоб провести допит комплексно, – уточнив Рудь.

Водночас він не розкрив деталі першого допиту Хомчака, сказавши лише, що у 2014-му до переговорів з російським командуванням про коридор для українських військових залучався не тільки Хомчак, а й посадові особи Генштабу і керівництво сектору Б.

Руслан Хомчак у 2014 році командував операцією з узяття Іловайська. 29 серпня під час забезпечення зеленого коридору для виходу з оточення українських військовослужбовців почалися інтенсивні обстріли. У Іловайському котлі загинули 366 українських військових, 429 – поранено, 300 – потрапили в полон, ще 24 людини зникли безвісти.

На початку серпня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що до сьомої річниці Іловайської трагедії розсекретять матеріали справи.

За її словами, клопотання про розсекречування документів СБУ вже направила в Генштаб ЗСУ.