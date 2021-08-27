Российская Федерация заранее спланировала убийство украинских военных под Иловайском в 2014 году. Об этом во время брифинга о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве по факту Иловайской трагедии заявил Юрий Рудь.

Рудь возглавляет в Офисе генерального прокурора Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. По его словам, о том, что Иловайский котел был спланирован РФ, свидетельствуют многочисленные доказательства.

— По нашему мнению, вероломное убийство было спланировано вооруженными силами Российской Федерации заранее.

Как рассказал Рудь, одним из доказательств является то, что российские военные маскировались, когда заходили в Украину. Они были без документов и жетонов, а отметки на технике, свидетельствующие о принадлежности к вооруженным силам РФ или определенному подразделению, зарисовали.

Также представитель Офиса генпрокурора заявил, что руководство ВС России вело переговоры с украинскими военными, чтобы они согласились на выход безопасным коридором. На самом деле украинцев вводили в заблуждение, создавая засады на соответствующих маршрутах.

В августе 2014 года под Иловайском развернулась одна из самых страшных сражений русско-украинской войны. Противостояние продолжалось почти месяц — с 6-го по 29-е августа.

Во время Иловайской трагедии (Иловайского котла) по разным данным погибло 366 украинских военных, 429 были ранены, а около 300 попали в плен.

В августе этого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что материалы по делу боев под Иловайском рассекретят.

На сайте Офиса генпрокурора появится отдельный раздел, где можно будет проследить ход дела и посмотреть копии материалов.