Російська Федерація заздалегідь спланувала вбиство українських військових під Іловайськом у 2014 році. Про це під час брифінгу щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом Іловайської трагедії заявив Юрій Рудь.

Рудь очолює в Офісі генерального прокурора Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту. За його словами, про те, що Іловайський котел був спланований РФ, свідчать численні докази.

– На нашу думку, віроломне вбивство було сплановане збройними силами Російської Федерації заздалегідь.

Як розповів Рудь, одним з доказів є те, що російські військові маскувалися, коли заходили в Україну. Вони були без документів і жетонів, а позначки на техніці, які свідчать про приналежність до збройних сил РФ чи певного підрозділу, замалювали.

Також представник Офісу генпрокурора заявив, що керівництво ЗС Росії вело переговори з українськими військовими, щоб вони погодилися на вихід безпечним коридором. Натомість українців вводили в оману, створюючи засідки на відповідних маршрутах.

У серпні 2014 року під Іловайськом розгорнулася одна з найстрашніших битв російсько-української війни. Протистояння тривало майже місяць – з 6-го по 29-те серпня.

Внаслідок Іловайської трагедії (Іловайського котла) за різними даними загинуло 366 українських військових, 429 були поранені, а близько 300 потрапили у полон.

У серпні цього року генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що матеріали у справі боїв під Іловайськом розсекретять.

На сайті Офісу генпрокурора з’явиться окремий розділ, де можна буде прослідкувати перебіг справи та переглянути копії матеріалів.