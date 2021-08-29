Чтобы в 16 не было поздно: издательство отозвало скандальную книгу из закупки

Украинский институт книги (УИК) сообщил, что издательство, которое предложило книгу Марины Ланге Чтобы в 16 не было поздно, отозвало книгу из закупки в библиотеки за счет государственных средств.

Вокруг этой книги возник скандал из-за гендерных стереотипов, из-за чего Министерство культуры отказалось от нее.

Как сообщили в УИК, ежегодно отбор книг для обновления библиотек осуществляется на основании Порядка отбора, приобретения и распределения книжной продукции для пополнения библиотечных фондов, утвержденного приказом Минкульта.

Список книг формируют три Экспертные советы, членов которых отбирают на конкурсной основе. В этом году литературу для библиотек выбирали 62 эксперта. Это журналисты, общественные и культурные деятели, писатели и редакторы.

Также к составлению списка книг присоединились сотрудники 616 библиотек, которые и должны их получить.

Литература отбирается на основе предложений от издательств, которые официально работают на территории Украины и печатают издания на государственном языке. В 2021 году 114 издательств подали к отбору 2 660 книг.

Украинский институт книги участвует в процессе только с технической точки зрения.

— Конечно, не каждое издание, отобранное Экспертным советом, соответствует ценностями и вкусам Украинского института книги. Однако отсутствие цензуры, субъективного толкования смыслов, прозрачность и отсутствие ручного управления процессом, безусловно, являются нашими базовыми принципами, — говорят в УИК.

После скандала вокруг книги Чтобы в 16 не было поздно Марины Ланге УИК пересмотрит технические требования к литературе, а также улучшит саму процедуру отбора.

Скандал вокруг книги Чтобы в 16 не было поздно

Чтобы в 16 не было поздно — это книга о воспитании детей на каждый год их жизни. Эксперт по гендерной политике Николай Ябченко одним из первых нашел и указал на гендерные стереотипы в руководстве, которые несовместимы с современным воспитанием.

К примеру, в тексте говорится, что девочкам нужно проявлять целомудрие и способность вдохновлять. А мальчикам автор советует нарабатывать мужские достоинства и проявлять аскетизм.

Из-за этого в социальных сетях возник скандал. Специалисты заявили, что на такие книги государство не должно выделять средства.

После шквала критики Министерство культуры отказалось закупать книгу Чтобы в 16 не было поздно.

Источник: Украинский институт книги